Силуанов рассказал о доходах бюджета от приватизации

Силуанов: приватизация даст бюджету России 130 миллиардов рублей

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, какую сумму получит федеральный бюджет от приватизации в 2024 году. Министра процитировало ТАСС.

По его словам, речь идет о 130 миллиардах рублей. В 2025 году поступления будут на уровне 80 миллиардов.

Силуанов подчеркнул, что власти не собираются продавать доли крупных государственных компаний, но не исключил того, что в 2025 году те сами выступят с подобными инициативами.

Во второй половине ноября Силуанов рассказывал, что по итогам 2024 года его ведомство рассчитывает на поступление в бюджет больше 100 миллиардов рублей от приватизации. Тогда же министр объяснил, то цель не только в том, чтобы обеспечить казну дополнительными средствами, но и в том, чтобы усилить роль частного сектора.

С января по сентябрь доходы бюджета РФ от приватизации оценивались в 48 миллиардов рублей. А в июле оказалось, что поступления от приватизации превысили запланированные показатели в десять раз.