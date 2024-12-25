Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
5:0
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
4:3
3-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:41, 25 декабря 2024Спорт

В России высказались о переходе российской фигуристки в украинскую сборную

Депутат Журова призвала не считать предательницей фигуристку Шаботову
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Переход российской фигуристки Анастасии Шаботовой в украинскую сборную ради Олимпиады 2022 года не является предательством, но, тем не менее, кажется некорректным в рамках текущей ситуации, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«С этими переходами ситуация очень необычная. Когда люди делали это 15-20 лет назад из-за очень высокой конкуренции, особенно в фигурном катании, это воспринималось иначе: мы радовались, когда наши спортсмены были достойно представлены. Но ситуация изменилась после начала украинского конфликта», — сказала политик.

Она подчеркнула, что шаг спортсменки нельзя назвать предательством. Тем более с учетом того, что она вернулась в страну после начала украинского конфликта и занялась тренерской работой.

«Конечно, воспринимается иначе, когда наши спортсмены переходят, например, в сборную Казахстана. Но каждый случай индивидуален, в спорте нет ничего линейного», — заключила Журова.

Ранее Шаботова заявила, что не считает себя предательницей, так как хотела выступить на Олимпийских играх 2022 года, а конкуренция в российской команде была очень высока.

8 июля 2019 года Шаботова перешла под украинский флаг. Она выиграла чемпионат страны и приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. В феврале 2022 года фигуристка вернулась в Россию и стала тренером.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

      Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

      Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

      В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

      Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

      Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

      Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

      Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

      Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше