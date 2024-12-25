В России высказались о переходе российской фигуристки в украинскую сборную

Депутат Журова призвала не считать предательницей фигуристку Шаботову

Переход российской фигуристки Анастасии Шаботовой в украинскую сборную ради Олимпиады 2022 года не является предательством, но, тем не менее, кажется некорректным в рамках текущей ситуации, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«С этими переходами ситуация очень необычная. Когда люди делали это 15-20 лет назад из-за очень высокой конкуренции, особенно в фигурном катании, это воспринималось иначе: мы радовались, когда наши спортсмены были достойно представлены. Но ситуация изменилась после начала украинского конфликта», — сказала политик.

Она подчеркнула, что шаг спортсменки нельзя назвать предательством. Тем более с учетом того, что она вернулась в страну после начала украинского конфликта и занялась тренерской работой.

«Конечно, воспринимается иначе, когда наши спортсмены переходят, например, в сборную Казахстана. Но каждый случай индивидуален, в спорте нет ничего линейного», — заключила Журова.

Ранее Шаботова заявила, что не считает себя предательницей, так как хотела выступить на Олимпийских играх 2022 года, а конкуренция в российской команде была очень высока.

8 июля 2019 года Шаботова перешла под украинский флаг. Она выиграла чемпионат страны и приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. В феврале 2022 года фигуристка вернулась в Россию и стала тренером.