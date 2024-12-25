В российском регионе задержали троих сбежавших из исправительного центра осужденных

На Урале задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра

На Урале задержали трех осужденных, сбежавших из исправительного центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным ведомства, 23 декабря трое осужденных к принудительным работам самовольно ушли из УФИЦ. Их объявили в розыск. Один из беглецов был задержан 24 декабря в Екатеринбурге, второй – утром 25 декабря в Екатеринбурге, а третий – 25 декабря в Нижнем Тагиле. Во время задержания они не оказывали сопротивления.

Ранее в Свердловской области суд приговорил мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения.

