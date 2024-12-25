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16:41, 25 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали троих сбежавших из исправительного центра осужденных

На Урале задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На Урале задержали трех осужденных, сбежавших из исправительного центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным ведомства, 23 декабря трое осужденных к принудительным работам самовольно ушли из УФИЦ. Их объявили в розыск. Один из беглецов был задержан 24 декабря в Екатеринбурге, второй – утром 25 декабря в Екатеринбурге, а третий – 25 декабря в Нижнем Тагиле. Во время задержания они не оказывали сопротивления.

Ранее в Свердловской области суд приговорил мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения.

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