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14:37, 25 декабря 2024Экономика

Высокую ключевую ставку в России связали с бюджетными вливаниями

Экономист Кульбака: высокая ключевая ставка связана с нехваткой работников в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что Банк России вынужден удерживать ключевую ставку на высоких уровнях, поскольку привлекать дополнительные трудовые ресурсы в РФ сейчас нет возможности, а поступление значительных объемов бюджетных средств в экономику приходится «нейтрализовывать». Соответствующий комментарий эксперта приводит радиостанция «Говорит Москва».

Экономист объяснил, что решения ЦБ по поводу ставки принимаются на фоне «огромного вливания денег в экономику со стороны бюджета», происходящего в условиях дефицита рабочей силы, что создает возможность повышения цен из-за отсутствия дополнительного предложения на рынке.

Ранее Центробанк в письме, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова, указал, что кредиты, взятые по более привлекательным, чем сейчас, условиям, даже если их направить в инвестиции, не дадут производителям новых ресурсов, а влияние полученных таким образом средств обострит конкуренцию за имеющиеся на рынке кадры, оборудование и мощности, в результате чего «вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию».

Банк России 20 декабря вопреки ожиданиям абсолютного большинства аналитиков решил сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, объяснив такой шаг более существенным, чем предполагало октябрьское повышение ставки, ужесточением денежно-кредитных условий. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

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