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06:34, 26 декабря 2024Мир

В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины

В парламенте Великобритании подняли вопрос о причинах поддержки Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дэвид Ричардс

Дэвид Ричардс. Фото: Minzayar / Reuters

Член парламента Великобритании, экс-глава вооруженных сил страны генерал сэр Дэвид Ричардс поднял вопрос о том, чего Лондон пытается достичь посредством помощи Украине. Об этом говорится в обращении Ричардса к британскому правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Задать правительству Его Величества вопрос о том, поддерживает ли оно возвращение всей территории Украины, существовавшей до 2014 года, включая Крым; и если нет, то чего оно стремится достичь посредством своей помощи Украине», — говорилось в тексте парламентского запроса Ричардса.

Ответ на его вопрос предоставила член Палаты лордов баронесса Дженни Чапман.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется для ее самообороны и обеспечения справедливого и прочного мира. Самый очевидный путь к миру для России — вывести свои войска из Украины завтра. Именно Украина должна определить свою позицию относительно своего долгосрочного будущего», — сообщила Чапман, подчеркнув, что интересам Британии соответствует «сильная, суверенная и безопасная Украина».

Ранее издание Spectator писало, что отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией.

О том, что командование Королевских Вооруженных сил Великобритании планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев, стало известно в октябре. Сообщалось об отправке «небольших групп военнослужащих» на Западную Украину для ускорения подготовки личного состава украинской армии.

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