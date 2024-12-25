Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 25 декабря 2024Мир

Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

Захарова: Россия надеется на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Россия надеется на выполнение Абхазией своей части обязательств по договоренностям с Москвой, в том числе в сфере инвестиций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — выразила надежду Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией.

До того сообщалось, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике. Он выразил надежду на то, что Москва как можно скорее поддержит это обращение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      На Западе обвинили Зеленского в краже у союзников миллионов долларов

      Вера Брежнева показала видео в откровенном наряде

      Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников СБУ

      Новое правительство Сирии выставило счет Ирану

      Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

      Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

      Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

      Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

      Женщина узнала о 60 любовницах мужа и заставила его заплатить 230 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше