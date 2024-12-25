Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

Захарова: Россия надеется на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

Россия надеется на выполнение Абхазией своей части обязательств по договоренностям с Москвой, в том числе в сфере инвестиций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — выразила надежду Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией.

До того сообщалось, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике. Он выразил надежду на то, что Москва как можно скорее поддержит это обращение.