Командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат»: ВСУ серьезно окопались под Курском

ВСУ устраивают оборонительные рубежи в районе села Черкасское Поречное в Курской области, рассказал командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат».

По его словам, украинские войска окапываются и готовятся к «полностью оборонительному рубежу». При этом он сообщает, что за последнее время ВСУ на этом направлении не двинулись «ни на метр».

Военный рассказал об уничтожении склада ГСМ и точек связи ВСУ

Военный «Ахмата» также рассказал о работе отряда на этом направлении. «Мы их [ВСУ] выявляем, подавляем, уничтожаем антенны. Бывает, что обнаруживаем и их точки БПЛА. Передвижений с их стороны практически не наблюдается, только блиндажи, окопы, подвалы, которые мы выявляем, удостоверяемся, что это жилой окоп или подвал, и начинаем отрабатывать», — сообщил он.

Фото: Reuters

Также боец рассказал, как было обнаружено несколько узлов связи ВСУ. Разведка на дронах нашла замаскированные объекты. «Отправили один FPV-дрон с термобарическим снарядом, оказалось, что там склад с ГСМ. Все красиво полыхнуло, горело», — добавил он.

По его словам, иногда российские бойцы обнаруживают точки взлета БПЛА ВСУ, отслеживают весь маршрут вплоть до места, куда они сажают его. Опубликовано видео с дрона, на котором видно, как один украинский боец забирает вернувшийся дрон, не подозревая, что его позиция теперь раскрыта.

Ранее сообщалось об освобождении Черкасского Поречного, но данные не подтвердились

Еще в конце октября Telegram-канал Shot утверждал, что армия России освободила Черкасское Поречное.

Позже в декабре военный блогер Юрий Подоляка заявлял, что Черкасское Поречное «практически освободили». «Идет зачистка (...), остались южные окраины», — рассказывал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Позже он же уточнил, что информация о контроле над большей частью села и Черкасское Поречное не подтвердилась.

В ноябре ВС РФ применили трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 в районе Черкасского Поречного по позициям ВСУ. Кадры, снятые камерой объективного контроля, зафиксировали момент попадания авиабомбы в цель. После чего последовал мощный взрыв, в результате которого над землей поднялся огромный гриб из дыма и огня, а взрывная волна разошлась по близлежащей территории.