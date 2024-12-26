Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
0:0
1-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
27:18
1-я четверть
live
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|18-й тур
16:55, 26 декабря 2024Спорт

Иностранный футболист ЦСКА назвал цену самых дорогих купленных кроссовок

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что купил кроссовки за 1500 долларов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА, узбек Аббосбек Файзуллаев назвал цену самых дорогих купленных кроссовок. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что самая дорогая пара в его гардеробе стоит 1500 долларов. Он рассказал, что заказывает их из Турции и ОАЭ. «Шмотки и кроссовки — моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового, но выкладывать это — не про меня», — добавил Файзуллаев.

Ранее Файзуллаев объяснил незнание русского языка до перехода в российскую команду. Игрок рассказал, что родился в Сырдарье, где в школах не изучают русский язык и все жители говорят только на узбекском.

21-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше