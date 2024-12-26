Иностранный футболист ЦСКА назвал цену самых дорогих купленных кроссовок

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что купил кроссовки за 1500 долларов

Полузащитник московского ЦСКА, узбек Аббосбек Файзуллаев назвал цену самых дорогих купленных кроссовок. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что самая дорогая пара в его гардеробе стоит 1500 долларов. Он рассказал, что заказывает их из Турции и ОАЭ. «Шмотки и кроссовки — моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового, но выкладывать это — не про меня», — добавил Файзуллаев.

Ранее Файзуллаев объяснил незнание русского языка до перехода в российскую команду. Игрок рассказал, что родился в Сырдарье, где в школах не изучают русский язык и все жители говорят только на узбекском.

21-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.