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18:11, 26 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о вреде придверных ковриков

Биотехнолог Золотарева: придверные коврики накапливают бактерии и споры плесени
Виктория Клабукова

Фото: Pixelmaedchen / Shutterstock / Fotodom

Придверные коврики, несмотря на свою основную функцию, и сами могут служить разносчиком бактерий. О вреде этого элемента интерьера россиян предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Прежде всего такие коврики являются благоприятной средой для размножения различных микроорганизмов. Осенью и зимой, когда на него стекает дорожная грязь и растаявший снег, бактерии и споры плесневых грибов начинают активно размножаться. Такие «домочадцы» могут спровоцировать различные респираторные заболевания, в некоторых случаях дело доходит до приступов астмы. Скопившаяся грязь также может быть источником гельминтов и других микроорганизмов, опасных для домашних питомцев, предостерегает ученый.

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В придверных ковриках среди прочего могут содержаться аллергены, например, пыльца и шерсть. Все эти патогены поднимаются в воздух при каждом использовании коврика и распространяются по квартире, вызывая раздражение дыхательной системы.

При выборе коврика Золотарева советует отдавать предпочтение синтетическим материалам — такие ткани впитывают меньше влаги и меньше подвержены воздействию плесени. Хлопок и шерсть, в отличие от синтетики, требуют более качественного ухода и быстрее приходят в негодность. Придверные коврики следует регулярно чистить — чем длиннее ворс, тем чаще. Перед тем как вернуть его к порогу, изделие нужно тщательно просушить и обработать антисептиком.

Ранее россиянам разъяснили, какие места в квартире наиболее опасны для аллергиков. По мнению специалистов, для таких людей особенно патогенны стены, мягкая мебель и цветочные горшки.

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