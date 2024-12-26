Россиянам дали советы насчет мойки авто зимой

Автоэксперт Кукарин: для мойки зимой надо выбирать более теплые дни

Многие автовладельцы сомневаются в том, стоит ли мыть машину зимой, так как такой грязи и пыли, как летом, на дорогах нет, к тому же после водных процедур в холода не избежать проблем с примерзанием дверей, рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы насчет ухода за авто в холодный сезон.

По мнению эксперта, зимой необходимо мыть автомобиль. При этом регулярность процедур зависит от владельца — по этому вопросу нет никаких правил, ГОСТов и рекомендаций автопроизводителей.

Однако зимой нужно учитывать не только степень загрязнения авто, как мы делаем летом. В крупных российских городах используется очень много реагентов, которыми посыпаются дороги. Поэтому даже если машина не слишком грязная, ведь зимой как таковой грязи, действительно, меньше, планировать мойку все же стоит. В среднем раз в две-три недели процедуру лучше проводить Ярослав Кукарин автоэксперт

При заезде на мойку в зимнее время Кукарин также посоветовал скорректировать привычный набор услуг. По его словам, нужно обязательно просить сотрудников более тщательно промывать различные полости: пороги со стороны днища, нишу запасного колеса, заднюю часть под багажником, — то есть те места, где может собираться наледь. «Постепенно эти налипшие куски льда будут таять, а вот песок с реагентами там надолго будут оседать», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что процесс мойки зимой будет отличаться от обычной летней процедуры. Так, после заезда в бокс важно дать промерзшему авто немного согреться, хотя бы до 10 градусов тепла, то есть до половины температуры самого помещения.

Это важно, потому что первая мойка происходит прохладной водой. Далее — химия и мойка теплой водой. После водных процедур важно продуть все замки и личинки. Необходимо выгнать воду из всех механизмов, которые могут заледенеть на морозе. Также полезно проверить состояние резиновых уплотнителей и при необходимости смазать их силиконом Ярослав Кукарин автоэксперт

Кукарин также рекомендовал выбирать для посещения мойки более теплые дни. Например, если в городе обещают неделю морозов, лучше провести мойку заблаговременно.

«Хорошей практикой будет заезд в теплое помещение после мойки: парковка ТЦ или офиса, парковочное место в жилом доме, гараж», — поделился эксперт.

Чтобы реагенты не спровоцировали активную коррозию металла, собеседник «Ленты.ру» призвал владельцев и новых, и старых авто проводить мойку днища уже после зимы, когда наступит устойчивый плюс. Он уточнил, что на такой мойке автомобиль поднимают на подъемнике, вымывают все скрытые полости, различные стыки.

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