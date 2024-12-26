Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

ЦБ: падение потребительских цен остановит развитие российской экономики

Снижение потребительских цен приводит к замедлению развития национальной экономики. О пагубном влияние подобного фактора на динамику российского ВВП сообщается в Telegram-канале Центробанка (ЦБ).

В регуляторе пояснили, что при реализации подобного сценария потребительский спрос на внутреннем рынке начнет падать. «Люди перестанут покупать товары в надежде на то, что они подешевеют еще сильнее», — отметили в ЦБ.

В результате, добавили в Банке России, отечественному бизнесу станет невыгодно производить товары и услуги, так как доходы от продаж перестанут покрывать растущие издержки. В свою очередь, нерентабельные предприятия при таком раскладе начнут закрываться. «Это приведет к дефициту товаров в стране и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами», — заключили в регуляторе.

Ранее в ЦБ предостерегли российские власти от массовой раздачи денежных средств населению. По мнению регулятора, подобная мера будет способствовать разгону инфляции, которая и без того находится на высоком уровне. Подобные меры поддержки приведут к росту спроса на товары и услуги, тогда как объемы предложения останутся прежними. В итоге дисбаланс на внутреннем рынке усилится, что негативным образом отразится на российской экономике.