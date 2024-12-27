Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: курс доллара на 28 декабря составил 100,52 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс доллара составил 100,52 рубля, евро — 105,95 рубля, а юаня — 13,44 рубля. Таким образом, относительно 27 декабря американская валюта подорожает на 1,3, а европейская — на 2,65 рубля.

Ранее сообщалось о том, что регулятор избрал новый подход к установлению официальных курсов иностранных валют. Теперь в расчет принимаются данные внебиржевых сегментов рынка для всех валютных пар. Как заявили в Центральном банке, это даст возможность учесть увеличение внебиржевых операций и позитивно скажется на репрезентативности курсов.

Известно также, что 27 декабря на рынке Форекс и межбанковском рынке курс доллара к рублю вырос больше чем на пять процентов. Стоимость американской валюты приблизилась к 107 рублям, а на межбанке превысила 104 рубля.

Экономист Михаил Беляев объяснил подорожание доллара коррекцией после нескольких дней укрепления российской валюты.