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07:30, 27 декабря 2024Путешествия

Блогер показал американцу фото российских дач и описал реакцию словами «на лице был шок»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Российский путешественник показал знакомому в США снимки российских дач и рассказал, что его удивило. Этой историей он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Я показал фото нашей картошки, парничка с огурцами, цветущих яблонь. На лице американца был шок», — такими словами описал блогер реакцию приятеля.

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Житель Штатов счел необычным, что люди в России сами выращивают овощи и фрукты и называют это отдыхом. Кроме того, его удивила манера париться в бане с вениками и водой из бака.

Отсутствие интернета на многих российских дачах для американца тоже «звучало как фантастика» — по словам автора, люди в США привыкли быть на связи даже во время отпуска.

Ранее этот же путешественник рассказал о главных страхах людей в США. Он отметил, что местные боятся нарваться на судебные иски и сказать что-то неполиткорректное.

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