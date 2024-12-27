Блогер показал американцу фото российских дач и описал реакцию словами «на лице был шок»

Российский путешественник показал знакомому в США снимки российских дач и рассказал, что его удивило. Этой историей он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Я показал фото нашей картошки, парничка с огурцами, цветущих яблонь. На лице американца был шок», — такими словами описал блогер реакцию приятеля.

Житель Штатов счел необычным, что люди в России сами выращивают овощи и фрукты и называют это отдыхом. Кроме того, его удивила манера париться в бане с вениками и водой из бака.

Отсутствие интернета на многих российских дачах для американца тоже «звучало как фантастика» — по словам автора, люди в США привыкли быть на связи даже во время отпуска.

Ранее этот же путешественник рассказал о главных страхах людей в США. Он отметил, что местные боятся нарваться на судебные иски и сказать что-то неполиткорректное.