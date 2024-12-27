Россиян предупредили о поддельных восстановленных IPhone

«ДамПродам» предупредил о большом количестве китайских рефов iPhone в России

Многие продаваемые сегодня iPhone — восстановленные устройства, собранные из неоригинальных комплектующих в неавторизованных мастерских, предупредили в разговоре с «Лентой.ру» эксперты сервиса «ДамПродам». Там уточнили, что внешне устройства могут выглядеть привлекательно, но они значительно уступают оригиналам в качестве.

«Восстановленный iPhone, или реф, — это смартфон, который по каким-либо причинам был возвращен производителю или продавцу. Он проходит процедуру восстановления для повторной продажи. Отличить восстановленный iPhone от заводского можно по упаковке, внешнему виду, дисплею, корпусу, серийному номеру, времени автономной работы, производительности и качеству камеры», — объяснили эксперты.

Если официально восстановленные устройства имеют гарантию качества и собраны из оригинальных деталей, то китайские рефы, по словам специалистов, восстанавливаются неавторизованными мастерскими из неоригинальных или дешевых аналогов запчастей.

«Их надежность и качество оставляют желать лучшего. До 30 процентов предложений о выкупе iPhone на вторичном рынке являются китайскими рефами», — предупредили эксперты.

При покупке специалисты рекомендуют обращать внимание на цветопередачу, яркость и угол обзора дисплея, на способность аккумулятора держать заряд, производительность, звучание динамиков, работу камеры, нагрев устройства.

«К наиболее частым рискам использования контрафактной продукции относят перезагрузки и некорректную работу вплоть до полной поломки», — заключили эксперты.

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