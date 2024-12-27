Шаляпин раскрыл имя оплатившей ему отдых на Мальдивах актрисы

Прохор Шаляпин заявил, что полетит отдыхать на Мальдивы с Леной Лениной

Певец Прохор Шаляпин признался, что отправить его отпуск на Мальдивы пообещала его подруга из круга знаменитостей. Вместе с артистом на отдых собирается актриса Лена Ленина, подробности раскрыл «Пятый канал».

По словам Лениной, ей удалось достать выгодные путевки на острова на середину января. Шаляпин заметил, что сам столь дорогое путешествие вряд ли сумел бы оплатить, так что с готовностью согласился на предложение подруги.

«Она нашла спонсоров, каких-то людей добрых, и нас отправляют. Потому что сейчас сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем… Все летают по бартеру. Я не исключение», — поделился Шаляпин.

Ранее певец заявил, что купил матери квартиру в подмосковных Мытищах. По его словам, площадь уютной сталинки составляет 60 квадратных метров, она обошлась ему в 10 миллионов рублей.