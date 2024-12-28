Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 28 декабря 2024Экономика

В Эстонии из-за повреждения кабеля подорожает электричество

В Eesti Energia анонсировали подорожание электричества из-за ситуации с кабелем
Дмитрий Воронин

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Эстонский государственный энергоконцерн Eesti Energia планирует повысить цены на фиксированные пакеты электроэнергии в связи с повреждением подводного кабеля Estlink 2 в Финском заливе. Об этом со ссылкой на директора по энергетике компании Армена Каспарова сообщает «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, новые тарифы собираются озвучить в ближайшие дни, а подорожание, возможно, затронет Балтийский регион в целом, поскольку потребление электричества превышает в нем выработку на 40 процентов.

«Однозначно могу сказать, что влияние на цену достаточно негативное. Цена, вероятно, вырастет», — сказал Каспаров общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

Большая часть импортируемого Эстонией электричества поступает из Финляндии по Estlink 2, который вышел из строя 25 декабря. На ремонт кабеля, который, как ожидается, продлится семь месяцев, уйдет более 30 миллионов евро.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Мальчик потерял семью после цунами и выживал 21 день благодаря луже воды

      В Европе автобус с туристами съехал с обледеневшей дороги и упал в озеро

      Россиянам пришлось 20 лет жить в разрушающемся доме

      Президент Грузии встала в живую цепь на митинге в Тбилиси

      Новая власть в Сирии усилила охоту за причастными к режиму Асада

      Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России обновила максимум

      Солдаты ВСУ продержали россиянку в погребе четыре дня

      Путин и Алиев обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL

      России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агрокультуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше