В Эстонии из-за повреждения кабеля подорожает электричество

В Eesti Energia анонсировали подорожание электричества из-за ситуации с кабелем

Эстонский государственный энергоконцерн Eesti Energia планирует повысить цены на фиксированные пакеты электроэнергии в связи с повреждением подводного кабеля Estlink 2 в Финском заливе. Об этом со ссылкой на директора по энергетике компании Армена Каспарова сообщает «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, новые тарифы собираются озвучить в ближайшие дни, а подорожание, возможно, затронет Балтийский регион в целом, поскольку потребление электричества превышает в нем выработку на 40 процентов.

«Однозначно могу сказать, что влияние на цену достаточно негативное. Цена, вероятно, вырастет», — сказал Каспаров общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

Большая часть импортируемого Эстонией электричества поступает из Финляндии по Estlink 2, который вышел из строя 25 декабря. На ремонт кабеля, который, как ожидается, продлится семь месяцев, уйдет более 30 миллионов евро.