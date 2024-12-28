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12:59, 28 декабря 2024Бывший СССР

В Узбекистане призвали принять меры из-за слов Кадырова

Кушербаев призвал Узбекистан принять меры из-за угроз главы Чечни Кадырова
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Политик из Узбекистана Расул Кушербаев призвал страну прекратить полеты в Грозный и жестко проверять каждого въезжающего в Узбекистан чеченца. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Кушербаев ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее заявил о попытке расшатать Узбекистан и предупредил об опасности президента среднеазиатской республики. «Открытые угрозы чиновникам в Узбекистане — это терроризм», — написал Кушербаев.

Он подчеркнул, что ответом на подобные заявления должны быть не просто слова, а конкретные меры.

Кадыров, комментируя покушение на чиновника Комила Алламжонова в Узбекистане, предупредил руководство страны медийных атаках, в процессе которых педалируется версия «чеченского следа». Глава Чечни заявил, что эти «атаки поддерживаются западными СМИ», и призвал проверить работу узбекских правоохранительных органов.

Депутат законодательной палаты Узбекистана Одилжон Тожиев также осудил факт вмешательства Кадырова в расследование по делу покушения. По его мнению, глава Чечни должен оказать содействие в поиске разыскиваемых по делу граждан России Бислана Расаева и Шамиля Темирханова.

Я категорически осуждаю вмешательство президента Чечни Рамзана Кадырова во внутренние дела Узбекистана, а также угрозы и давление на узбекских государственных чиновников

Одилжон Тожиевдепутат законодательной палаты Узбекистана

Кроме того, Тожиев призвал Генпрокуратуру РФ «дать правовую оценку угрозам Кадырова в адрес узбекских чиновников», а самого президента Чечни — извиниться перед народом Узбекистана.

Ранее в Узбекистане объявили в розыск двух россиян по делу о покушении на убийство чиновника Алламжонова. Генпрокуратура Узбекистана заочно обвинила их в незаконном въезде в страну и выезде за границу, несообщении о преступлении, а также незаконном обороте огнестрельного оружия.

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