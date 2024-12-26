Кадыров пригрозил ответственностью пытающимся «расшатать» Узбекистан

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил власти Узбекистана о «тревожном звонке». В своем Telegram-канале он указал на то, что внутренние силы пытаются расшатать политическую обстановку в стране.

По мнению Кадырова, медийные атаки на руководство государства поддерживаются западными СМИ. При этом активно педалируется версия «чеченского следа».

«В этом конкретном случае я отчетливо вижу, как идет информационный удар по преданным президенту людям, по репутации надежных соратников», — написал он.

Так Кадыров прокомментировал покушение на чиновников Комила Алламжонова и Дмитрия Ли, которое было совершено в Узбекистане. Он отметил, что тогда ряд местных СМИ обвинил его в причастности к случившемуся.

Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довел бы дело до конца еще в тот же день Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров считает события последних месяцев попыткой расшатать хорошую команду, руководящую среднеазиатской республикой. В связи с этим он призвал окружение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «развеять грязные слухи».

Кадыров пригрозил ответственностью за попытки дестабилизировать Узбекистан

Дмитрию Ли, на которого якобы было совершено покушение, глава Чечни посоветовал «не заигрываться в роли» жертвы. В противном случае он пригрозил ему ответственностью «по нашим традициям».

«Чтобы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям», — заявил Кадыров.

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Он также назвал само покушение странным, так как Ли появился в деле спустя два месяца после начала процесса разбирательства. В связи с этим глава Чечни призвал провести тщательную служебную проверку в отношении следователей, которые занимаются расследованием этого инцидента. По мнению Кадырова, эта история «используется определенной стороной изнутри для каких-то своих далекоидущих закулисных игр».

Ранее Кадыров прокомментировал заявления о «чеченском следе» в покушении на Алламжонова

Осенью появилась информация о том, что в Узбекистане произошло покушение на бывшего чиновника Комила Алламжонова. Сообщалось, что двое неизвестных несколько раз выстрелили в машину, где сидел чиновник.

Фото: Umida Akhmedova / AP

Кадыров назвал информационным вбросом заявления о «чеченском следе» в этой истории. По его словам, целью таких слухов является попытка поссорить узбекский и чеченский народы.

«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает… Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами», — заявил глава Чечни.

Тогда он также отметил, что в ближайшее время могут появиться и другие публикации «в стиле западных фальшивок».