ВСУ атаковали российский регион

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударами оказались сразу несколько населенных пунктов. В селе Отрадном FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Еще один дрон повредил частный дом в поселке Малиновке. Обломки третьего летательного аппарата нашли на территории хутора Фироновки.

По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия атак уточняются.

При одной из предыдущих атак ВСУ ранения получили два жителя Белгородской области. Они получили осколочные ранения.