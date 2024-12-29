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17:28, 29 декабря 2024Мир

Францию призвали выйти из Евросоюза

Филиппо призвал Францию выйти из ЕС из-за требования платить пособия нелегалам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ark Neyman / Shutterstock / Fotodom  

Французский политик Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Европейского союза (ЕС) после требования суда ЕС выплачивать семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Суд Евросоюза обязал Францию платить семейные пособия семьям нелегалов... Давайте помнить, что это право выше всех наших национальных законов, включая Конституцию Франции! Когда мы выйдем из этого дурдома?!» — написал политик.

Филиппо подчеркнул, что единственным выходом из этой ситуации является Frexit (выход Франции из ЕС — прим. «Ленты.ру»).

После одобрения Европарламентом кредита Украине размером в 35 миллиардов долларов Филиппо заявил, что Франция должна как можно скорее прекратить финансирование Киева и выйти из состава ЕС. Политик назвал воровством решение обеспечить часть средств за счет доходов с замороженных российских активов. Он добавил, что на такие меры идут для разжигания войны и поддержания коррупции.

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