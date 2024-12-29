Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД нежизнеспособным

Лавров: мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен

Мораторий России на размещение своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД) уже нежизнеспособен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться», — отметил дипломат.

По его словам, США проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и перешли к развертыванию такого вооружения в различных регионах. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, что Москва будет на это соразмерно реагировать.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» стало демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в различных регионах.