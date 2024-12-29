Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
2:3
3-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
14:52, 29 декабря 2024Спорт

Маск пошутил над дисквалификацией Карлсена из-за джинсов

Бизнесмен Илон Маск пошутил над дисквалификацией шахматиста Магнуса Карлсена
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X пошутил над дисквалификацией норвежского шахматиста Магнуса Карлсена с чемпионата мира по блицу и рапиду.

«Магнус — это база», — написал Маск. К посту он прикрепил эмодзи, который смеется до слез.

Ранее сообщалось, что Карлсена сняли с ЧМ, который проходил в Нью-Йорке, из-за нарушения дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи.

После этого Карлсен выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за дисквалификации с чемпионата мира по блицу и рапиду. Карлсен признался, что крайне устал от организации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Раскрыты сроки расследования авиакатастрофы в Южной Корее

      На Украине назвали бесполезной защиту от ударов России

      Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами

      Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Россию призвали «признать вину» за крушение самолета в Казахстане

      В НАТО начали разработку стратегии ответа на гибридные атаки России

      Власти назвали окончательное число погибших при крушении самолета в Южной Корее

      В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета в Муане

      Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше