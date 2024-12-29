Маск пошутил над дисквалификацией Карлсена из-за джинсов

Бизнесмен Илон Маск пошутил над дисквалификацией шахматиста Магнуса Карлсена

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X пошутил над дисквалификацией норвежского шахматиста Магнуса Карлсена с чемпионата мира по блицу и рапиду.

«Магнус — это база», — написал Маск. К посту он прикрепил эмодзи, который смеется до слез.

Ранее сообщалось, что Карлсена сняли с ЧМ, который проходил в Нью-Йорке, из-за нарушения дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи.

После этого Карлсен выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за дисквалификации с чемпионата мира по блицу и рапиду. Карлсен признался, что крайне устал от организации.