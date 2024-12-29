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16:12, 29 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе подросток случайно выстрелил себе в руку из пистолета

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил себе в руку во время чистки пневмата
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток выстрелил себе в руку во время чистки пневматического пистолета. Об этом сообщает 78.ru.

По неосторожности парень выстрелил из пневмата себе в левую кисть. Изначально от счел травму недостаточно серьезной и обратился в травмпункт. Оттуда подростка доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).

Юноше потребовалась операция из-за того, что пуля вошла глубоко. На данный момент подросток в больнице под наблюдением медицинского персонала.

Ранее в Дагестане местный житель случайно выстрелил себе в висок во время чистки травматического пистолета. Раненного доставили в больницу в тяжелом состоянии, его удалось спасти. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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