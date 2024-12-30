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18:53, 30 декабря 2024Спорт

Cтали известны подробности гибели экс-футболиста сборной России на СВО

Экс-игрок сборной России Бугаев получил смертельное ранение в голову на СВО
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Стали известны подробности гибели экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Бугаев получил осколочное ранение в голову, ему оторвало руку. В последний раз он выходил на связь в конце ноября, чтобы поздравить с днем рождения отца.

Контракт с Министерством обороны РФ бывший футболист подписал, находясь в СИЗО. После отправки в зону боевых действий он в составе подразделения «Шторм-V попал на линию боевого соприкосновения.

О гибели Бугаева стало известно 29 декабря. Экс-футболисту было 43 года.

В ноябре 2023-го Бугаев был задержан в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. В сентябре 2024-го Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима.

Во время карьеры защитник играл за «Торпедо», «Химки», «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году. Также он провел семь матчей в составе сборной России.

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