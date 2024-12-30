Россия завершила год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах ММА

Россия заняла первое место по числу чемпионов в топ-лигах ММА в 2024 году

Россия завершила 2024 год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах смешанных единоборств (ММА). Об этом пишет Sport 24.

Российские бойцы являются обладателями поясов в девяти дивизионах в промоушенах UFC, PFL, Bellator, ONE и RIZIN. На втором месте по данному показателю идут США с семью чемпионами, третья строчка у Бразилии — под флагом этой страны выступают пять обладателей различных поясов.

Среди россиян чемпионами своих весовых категорий являются Денис Гольцов (PFL, тяжелый вес), Анатолий Малыхин (ONE, средний и тяжелый вес), Рамазан Курамагомедов (Bellator, полусредний вес), Шамиль Мусаев (PFL, полусредний вес), Ислам Махачев (UFC, легкий вес), Усман Нурмагомедов (Bellator, легкий вес), Гаджи Рабаданов (PFL, легкий вес) и Тимур Хизриев (PFL, полулегкий вес).

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян высказался о предстоящем реванше с соотечественником Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, поэтому это сильно меня мотивирует», — заявил он, назвав завоевание пояса мечтой.

Реванш Махачева и Царукяна состоится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 19 января. Это будет главный поединок вечера.