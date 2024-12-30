Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
2:3
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
2:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
2:6
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия — Премьер-лига|19-й тур
18:55, 30 декабря 2024Спорт

Россия завершила год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах ММА

Россия заняла первое место по числу чемпионов в топ-лигах ММА в 2024 году
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Никита Юдин/Коммерсантъ

Россия завершила 2024 год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах смешанных единоборств (ММА). Об этом пишет Sport 24.

Российские бойцы являются обладателями поясов в девяти дивизионах в промоушенах UFC, PFL, Bellator, ONE и RIZIN. На втором месте по данному показателю идут США с семью чемпионами, третья строчка у Бразилии — под флагом этой страны выступают пять обладателей различных поясов.

Среди россиян чемпионами своих весовых категорий являются Денис Гольцов (PFL, тяжелый вес), Анатолий Малыхин (ONE, средний и тяжелый вес), Рамазан Курамагомедов (Bellator, полусредний вес), Шамиль Мусаев (PFL, полусредний вес), Ислам Махачев (UFC, легкий вес), Усман Нурмагомедов (Bellator, легкий вес), Гаджи Рабаданов (PFL, легкий вес) и Тимур Хизриев (PFL, полулегкий вес).

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян высказался о предстоящем реванше с соотечественником Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, поэтому это сильно меня мотивирует», — заявил он, назвав завоевание пояса мечтой.

Реванш Махачева и Царукяна состоится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 19 января. Это будет главный поединок вечера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова опубликовала видео возвращающихся из плена российских солдат

      В Абхазии раскрыли объемы российской финансовой помощи в 2025 году

      В СПЧ сообщили о награждении поддержавшего многоженство муфтия

      В Германии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

      Россия завершила год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах ММА

      Cтали известны подробности гибели экс-футболиста сборной России на СВО

      Зеленский подписал закон о ликвидации медкомиссий на Украине

      В США раскрыли общие объемы военной помощи Украине при Байдене

      На Украине возбудили дело против бывшего митрополита канонической УПЦ

      В Турции задержали наживавшуюся на туристах банду мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше