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18:47, 31 декабря 2024Спорт

Федерацию гимнастики Азербайджана наказали за насилие над спортсменками

GEF наказала Федерацию гимнастики Азербайджана за насилие над спортсменками
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: U. Fassbender / Beautiful Sports / Globallookpress.com

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наказала тренеров и Федерацию гимнастики Азербайджана (AGF) по делу о насилии в отношении спортсменок. Об этом сообщается на сайте организации.

Тренеры понесли ответственность за различные виды жестокого обращения и физического насилия в отношении спортсменок, включая избиение за лишний вес. Отмечается, что расследование длилось более трех лет.

21 сентября двукратная чемпионка Эстонии в танцах на льду, фигуристка Солен Мазинг заявила об изнасиловании. Она уточнила, что это произошло на соревнованиях в прошлом сезоне. По словам спортсменки, она все еще встречается с насильником на соревнованиях.

В 2020 году тренера по спортивной гимнастике Эльвиру Саади лишили членства в Федерации гимнастики Канады и любых ее региональных отделениях на десять лет. Ее обвиняли в нанесении физического вреда и психологическом насилии над подопечными.

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