Панарин установил рекорд клуба НХЛ

Панарин отметился 500-й передачей в матче НХЛ и установил рекорд «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика хоккеиста доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерс» Панарин отметился передачей. Результативное действие стало для россиянина 500-м (165+335) в составе команды. Таким образом, хоккеист установил новый рекорд клуба по скорости достижения этой отметки, сделав это за 384 матча.

В текущем сезоне Панарин забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи в 34 матчах. Он вошел в топ-10 российских бомбардиров в истории лиги.

33-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.