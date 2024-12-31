Троих пострадавших в авиакатастрофе близ Актау россиян выписали из больниц

Троих россиян, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, выписали из больниц

Троих россиян, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выписали из больниц, еще шесть остаются в лечебных учреждениях. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что в стационарах находятся еще шесть человек, состояние троих из которых остается тяжелым.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обсудили расследование дела о крушении самолета близ Актау.