В ФИДЕ объяснили решение разделить титул чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном

В ФИДЕ заявили, что Непомнящий и Карлсен были одинаково достойны титула

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский объяснил решение разделить титул чемпиона мира по блицу между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Его слова передает VG.

«Оба были достойны титула, это я могу сказать точно. Принял бы я такое решение, если бы оно зависело от меня? Не уверен. Но такие решения всегда сложные: для кого-то они будут правильными, для кого-то — нет», — заявил Сутовский.

Решение ФИДЕ раскритиковал американский шахматист Ханс Ниманн, который также принимал участие в турнире. «Шахматы официально превратились в цирк. Такого еще не было в истории. Чемпион мира может быть только один», — посчитал Ниманн.

Ранее 1 января Непомнящий и Карлсен разделили первое место чемпионата мира по блицу, проходившему в Нью-Йорке. Финал состоял из четырех партий: первые две остались за норвежцем, но россиянин сумел восстановить равенство. ФИДЕ принял решение разделить титул по ходу турнира.