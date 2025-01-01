Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
14:15 (Мск)
Кей Нисикори
Гонконг
Брентфорд
Сегодня
20:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Арина Соболенко
Завтра
04:00 (Мск)
Юлия Путинцева
Брисбен (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
04:00 (Мск)
Кимберли Биррелл
Брисбен (ж)
Андрей Рублёв
Завтра
05:00 (Мск)
Фабиан Марожан
Гонконг
11:47, 1 января 2025Спорт

Американец возмутился решением разделить титул чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном

Ханс Ниманн: чемпион мира может быть только один, шахматы превратились в цирк
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ханс Ниманн

Ханс Ниманн. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Американский шахматист Ханс Ниманн возмутился решением Международной федерации шахмат (ФИДЕ) разделить титул чемпиона мира блицу между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Свое мнение Ниманн выразил в соцсети X.

«Шахматы официально превратились в цирк. Такого еще не было в истории. Не могу поверить, что главную шахматную организацию контролирует один игрок. И доказывает это второй раз за неделю! Чемпион мира может быть только один», — написал Ниманн.

Ранее 1 января Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу, проходившему в Нью-Йорке. Финал состоял из четырех партий: первые две остались за норвежцем, но россиянин сумел восстановить равенство.

В сентябре 2022 года Ниманн оказался в эпицентре скандала после победы над Карлсеном. Появились слухи, что во время матча американец мог использовать вибрирующие анальные бусы с беспроводным управлением, с помощью которых получал подсказки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину

      Хэмилтон присоединился к Ferrari

      Хуситы заявили об уничтожении американского дрона над Йеменом

      Армия России ударила по объекту энергетики ВПК Украины

      Володин поздравил россиян с Новым годом и назвал безусловный приоритет Госдумы

      Турецкие компании заняли освободившиеся на российском рынке места

      Американец возмутился решением разделить титул чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном

      Стали известны потери ВСУ в 2024 году

      В российском регионе кота засунули в автомат с игрушками

      Россиян предупредили о магнитной буре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше