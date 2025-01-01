Американец возмутился решением разделить титул чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном

Ханс Ниманн: чемпион мира может быть только один, шахматы превратились в цирк

Американский шахматист Ханс Ниманн возмутился решением Международной федерации шахмат (ФИДЕ) разделить титул чемпиона мира блицу между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Свое мнение Ниманн выразил в соцсети X.

«Шахматы официально превратились в цирк. Такого еще не было в истории. Не могу поверить, что главную шахматную организацию контролирует один игрок. И доказывает это второй раз за неделю! Чемпион мира может быть только один», — написал Ниманн.

Ранее 1 января Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу, проходившему в Нью-Йорке. Финал состоял из четырех партий: первые две остались за норвежцем, но россиянин сумел восстановить равенство.

В сентябре 2022 года Ниманн оказался в эпицентре скандала после победы над Карлсеном. Появились слухи, что во время матча американец мог использовать вибрирующие анальные бусы с беспроводным управлением, с помощью которых получал подсказки.