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14:38, 1 января 2025Экономика

Захарова рассказала о вкладе россиян в спасение пляжей Анапы

Захарова: россияне прилагают все усилия для спасения уникальных пляжей Анапы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне прилагают все усилия для спасения уникальных пляжей Анапы после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом рассказала радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Люди каждый день выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место», — заявила дипломат. Захарова обратила внимание на активность местных жителей, которые призывают распространять информацию о ситуации в регионе. При этом волонтеры посвящают себя помощи, несмотря на риски для здоровья, указала она.

Ранее стало известно, что с пляжей Крыма собрали и вывезли почти 230 тонн загрязненного мазутом песка. Всего обследовано более тысячи километров береговой линии, очищено около 44 километров.

Кроме того, спасатели и волонтеры собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани. «Продолжаем уборку анапских и темрюкских пляжей, уже собрали и вывезли с побережья почти 70 тысяч тонн грунта, перемешанного с нефтепродуктами», — привела слова губернатора Краснодарского края пресс-служба.

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