Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 1 января 2025Мир

Захарова вспомнила о реакции на уход Ельцина

Захарова: россияне не верили, что Борис Ельцин заявил об уходе с поста
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент Борис Ельцин заявил об уходе с поста. О своей реакции на это событие и реакции окружающих рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует РИА Новости.

В эфире радио Sputnik дипломат вспомнила, как после выхода обращения дозвонилась до отца, работавшего в посольстве России в Китае, и рассказала о случившемся. Отец Захаровой позвонил тогдашнему послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, но тот не поверил. У встречавшихся по пути людей была такая же реакция.

«Сажусь в эту маршрутку, и где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе», — поделилась официальный представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил имидж алкоголика у Ельцина. Он объяснил, что такой образ появился только после начала экспансии НАТО против Югославии и призывов учитывать стратегические интересы Москвы. «Как только он заявил о недопустимости в современной Европе наносить удары по Белграду без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать, что он алкаш, и все такое», — порассуждал глава государства.

Путин также вспоминал, как Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты. Российский лидер тогда сказал, что не готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы. По словам Путина, если можно было бы вернуться назад в это время, его ответ был бы тем же.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сумели до Нового года взять под контроль Курахово. Как проходил штурм города в последние дни?

      Захарова вспомнила о реакции на уход Ельцина

      На Западе предрекли Украине большие территориальные уступки

      Определились пары четвертьфиналистов МЧМ по хоккею-2025

      Извлечены данные черного ящика разбившегося в Южной Корее самолета

      Россиянин Марченко стал первой звездой матча НХЛ

      Захарова рассказала об опасных для иностранцев российских женщинах

      Российская армия начала зачистку села Шевченко в ДНР

      Срок временного пребывания в России иностранцев без визы сократился вдвое

      В России изменились правила перевозки животных в поездах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше