Захарова вспомнила о реакции на уход Ельцина

Захарова: россияне не верили, что Борис Ельцин заявил об уходе с поста

Россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент Борис Ельцин заявил об уходе с поста. О своей реакции на это событие и реакции окружающих рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует РИА Новости.

В эфире радио Sputnik дипломат вспомнила, как после выхода обращения дозвонилась до отца, работавшего в посольстве России в Китае, и рассказала о случившемся. Отец Захаровой позвонил тогдашнему послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, но тот не поверил. У встречавшихся по пути людей была такая же реакция.

«Сажусь в эту маршрутку, и где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе», — поделилась официальный представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил имидж алкоголика у Ельцина. Он объяснил, что такой образ появился только после начала экспансии НАТО против Югославии и призывов учитывать стратегические интересы Москвы. «Как только он заявил о недопустимости в современной Европе наносить удары по Белграду без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать, что он алкаш, и все такое», — порассуждал глава государства.

Путин также вспоминал, как Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты. Российский лидер тогда сказал, что не готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы. По словам Путина, если можно было бы вернуться назад в это время, его ответ был бы тем же.