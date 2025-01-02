Полиция Лас-Вегаса нашла канистры с бензином во взорвавшемся Cybertruck

Во взорвавшемся Cybertruck в Лас-Вегасе нашли канистры с бензином и пиротехнику

Правоохранительные органы Лас-Вегаса обнаружила канистры с бензином и пиротехнику во взорвавшемся Tesla Cybertruck. Об этом рассказал местный шериф Кевин Макмэхилл, пишет ТАСС.

«Вы можете видеть улики, это канистры с бензином, канистры с топливом и крупные заряды пиротехники», — подчеркнул полицейский.

1 января стало известно, что около отеля Trump International загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал один человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

Миллиардер Илон Маск объяснил, что взрыв электромобиля был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто.