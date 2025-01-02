Стало известно о планах НАТО увеличить военное присутствие в Балтийском море

Премьер Эстонии Михал: НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море

НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в его акватории. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает «Интерфакс».

«Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты», — сказал он.

Политик также выразил удовлетворение действиями Финляндии, которая 26 декабря задержала зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который подозревается в повреждении эстонско-финского электрокабеля EstLink 2 и, по данным финской таможни, принадлежит российскому «теневому флоту». По его словам это принципиальный шаг и Таллин готов к аналогичным действиям.

Ранее стало известно, что задержанным на танкере Eagle S морякам запретили покидать территорию Финляндии. Представитель Национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямаки уточнила, что эта мера принята для того, чтобы не допустить срыва расследования и обеспечить контакт с подозреваемыми.

