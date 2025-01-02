Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
Сегодня
13:10 (Мск)
Юлия Путинцева
Брисбен (ж)
Андрей Рублёв
Сегодня
13:30 (Мск)
Фабиан Марожан
Гонконг
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
10:54, 2 января 2025Спорт

В аргентинском футбольном клубе зафиксировали вспышку сифилиса

У трех футболистов «Бока Хуниорс» зафиксировали сифилис
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natacha Pisarenko / AP

В аргентинском футбольном клубе «Бока Хуниорс» зафиксировали вспышку сифилиса. Об этом сообщает El Ancasti.

По информации источника, диагноз выявлен у трех футболистов, имена которых не разглашаются. Отмечается, что руководство «Бока Хуниорс» пыталось скрыть информацию, однако сделать это не удалось. В данный момент команда проходит медицинское обследование.

Ранее группа ученых Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка выявила происхождение сифилиса. Отмечалось, что первые штаммы заболевания возникли в Америке.

В 2022 году матч чемпионата Аргентины по футболу между «Химнасией» и «Бока Хуниорс» завершился массовыми беспорядками. Встреча в городе Ла-Плата была остановлена судьей через девять минут после начала. Болельщики «Химнасии» пытались прорваться на заполненный стадион. Причиной случившегося стало то, что на матч было продано больше билетов, чем было мест на стадионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде рассказали о потерях Украины из-за остановки транзита российского газа

      Зеленского упрекнули в незнании цветов флага Украины

      Названа динамика роста цены газа в Европе после прекращения транзита через Украину

      В новогоднюю ночь россиянин приставал к фельдшеру и разбил ей голову

      В аргентинском футбольном клубе зафиксировали вспышку сифилиса

      Стало известно о сожалении Картера из-за бойкота Олимпиады-1980

      Россия попала в десятку лидеров по приросту золотовалютных резервов

      Стало известно количество раненых после стрельбы в Нью-Йорке

      Россияне выбросили елку с 17-го этажа и попали на видео

      Наемник из Польши рассказал о правилах отбора иностранцев в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше