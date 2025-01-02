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03:17, 2 января 2025Мир

В США изучат возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе

Байден: США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Спецслужбы США изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане, когда водитель врезался в толпу людей, и взрывом автомобиля Tesla Cybertrack возле Башни Трампа в Лас-Вегасе. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Трансляция велась на странице главы Белого дома в соцсети X.

«Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе [выясняют] есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — подчеркнул Байден.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35.

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