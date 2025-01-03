Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на фельдшера в Североуральске

Бастрыкин поручил СК возбудить дело из-за нападения на женщину в Североуральске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад после нападения на фельдшера в городе Североуральск Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал СК.

Ранее появились сообщения о том, что в новогоднюю ночь пьяный дебошир напал на сотрудницу скорой помощи, когда она выходила с пациентом. Россиянин сначала приставал к медику, а затем разбил ей голову чемоданом с медикаментами, который у нее же и отобрал.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, прибывший наряд полиции задержал всех хулиганов и доставил в райотдел. Троих из компании привлекли к административной ответственности, а напавшего на фельдшера поместили под стражу.

Ранее в городе Лесной Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела елка на одной из площадей. По имеющимся данным, это произошло в результате неудачного запуска фейерверка. Один из залпов попал в светодиодную елку, в итоге она полностью сгорела.