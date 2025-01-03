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18:35, 3 января 2025Экономика

Байден заблокировал продажу сталелитейной US Steel японской компании

Президент США Байден заблокировал сделку US Steel и Nippon Steel
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заблокировал сделку по продаже национальной сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской Nippon Steel. Об этом сообщает The New York Times.

Байден объяснил, что запретил сделку на 14 миллиардов долларов для обеспечения национальной безопасности. Заявив о своем решении, он сослался на слова экспертов, что эта продажа привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для ключевых цепочек поставок.

Решение Байдена может быть оспорено в суде.

Ранее сообщалось, что Байден планировал предотвратить поглощение US Steel, чтобы опередить избранного президента США Дональда Трампа. Тот намеревался сделать то же самое.

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