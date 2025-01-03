Появление видео с матерящимся Овечкиным объяснили

«Матч ТВ»: видео с матерящимся Овечкиным было слито из закрытой группы

Стало известно, как появилось видео с матерящимся российским капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По имеющейся информации, Овечкин записал видеопоздравление для соотечественников и отправил его в закрытую группу в мессенджере. «К сожалению, в группе нашлась какая‑то "крыса", которая слила видео в общий доступ, посчитав его смешным. Когда Саша узнал о вспыхнувшем скандале, то написал: "Спасибо за конфиденциальность" и вышел из группы», — объяснил не названный источник.

Видео попало в общий доступ 1 января. На нем Овечкин в нецензурной форме высказался о победе «Вашингтона» над «Бостон Брюинс», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее владелец «Вашингтона» Тед Леонсис высказался о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. По его словам, это вызывает волнение и ажиотаж.