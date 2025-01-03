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НХЛ — регулярный чемпионат
12:38, 3 января 2025Спорт

Владелец «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Владелец «Вашингтона» Леонсис: погоня Овечкина за рекордом Гретцки волнует
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Taetsch / Getty Images

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис на своей странице в соцсети X высказался о погоне российского форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Леонсис отметил, что в 39 лет Овечкин забивает с впечатляющей скоростью, которая превосходит все предыдущие сезоны. «Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду. Это вызывает волнение и ажиотаж в Вашингтоне, округе Колумбия и на национальном уровне!» — заявил он.

Овечкин довел количество голов в НХЛ до 871. Рекордсменом лиги остается канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. До повторения рекорда Овечкину осталось забить еще 23 гола.

Ранее канадский портал Sportsnet поставил Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века. Россиянин уступил в этом рейтинге канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби.

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