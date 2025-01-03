Российских шахматистов захотели обязать возвращать спонсорам деньги при смене гражданства

Федерация шахмат России (ФШР) захотела ввести новое обязательство для меняющих гражданство спортсменов. Об этом рассказал президент организации Андрей Филатов, слова которого приводит ТАСС.
ФШР предложит спонсорам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, по которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. «Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», — заявил Филатов.
1 января россиянин Ян Непомнящий разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном первое место чемпионата мира по блицу. Ранее отечественный шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду.
С февраля 2022 года россияне и белорусы участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в нейтральном статусе.