В Госдуме ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах

Депутат Шеремет назвал заявление Подоляка о диалоге с РФ нацистским мышлением

Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности переговоров с Россией. В разговоре с РИА Новости он обвинил украинского чиновника в нацистском мышлении.

По словам политика, в Киеве пропагандируют разрушение, что чуждо Москве. «Сегодня зараженная нацизмом Украина, купленная с потрохами и оторванная Западом от своих исторических корней, стала (...) печальной иллюстрацией новейшей истории современного человечества», — отметил он.

Шеремет добавил, что Россия добьется капитуляции украинских властей, подчеркнув, что никакие гарантии от западных стран не смогут ей помешать.

Ранее Подляк отверг возможность начала диалога, так как, согласно его оценке, Россия «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену». К тому же, считает он, Украина должна получить гарантии безопасности со стороны США.