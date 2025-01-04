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11:08, 4 января 2025Спорт

Суд оценит законность лишения литовского гражданства фигуристки Дробязко

Суд Литвы оценит законность лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Конституционный суд (КС) Литвы оценит законность лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает Sputnik Литва.

КС отреагировал на обращение Регионального административного суда, который усомнился в обоснованности лишения фигуристки гражданства и в том, что действия спортсменки угрожают интересам национальной безопасности.

«КС также предлагается оценить, соответствует ли Конституции положение о том, что решение об утрате гражданства, предоставленного в порядке исключения, принимается президентом», — отмечено в сообщении.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

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