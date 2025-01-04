Суд оценит законность лишения литовского гражданства фигуристки Дробязко

Суд Литвы оценит законность лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко

Конституционный суд (КС) Литвы оценит законность лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает Sputnik Литва.

КС отреагировал на обращение Регионального административного суда, который усомнился в обоснованности лишения фигуристки гражданства и в том, что действия спортсменки угрожают интересам национальной безопасности.

«КС также предлагается оценить, соответствует ли Конституции положение о том, что решение об утрате гражданства, предоставленного в порядке исключения, принимается президентом», — отмечено в сообщении.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

