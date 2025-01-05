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07:00, 5 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасных бытовых привычках

Нарколог Калюжная назвала опасной зависимость от гаджетов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зависимость от гаджетов и употребление слабоалкогольных напитков по вечерам являются одними из самых опасных бытовых привычек, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» психиатр-нарколог Марина Калюжная. В частности, она указала на риск развития серьезных психических расстройств.

«Согласно исследованиям, среднестатистический человек проводит около семи часов в день за использованием смартфонов и других электронных устройств. Это не просто много — это критически много, — подчеркнула врач. — Постоянная вовлеченность в цифровой мир ведет к ряду физических проблем, таких как потеря сна, ухудшение зрения, боли в шее и спине. Но главное — это воздействие на нашу психику».

По словам Калюжной, длительное использование гаджетов связано с ростом тревожных состояний, депрессий и ухудшением когнитивных функций. Это, объяснила врач, происходит из-за того, что постоянное взаимодействие с смартфонами вызывает выброс дофамина, и постепенно мозг начинает требовать все больше подобной стимуляции, теряя способность получать удовольствие от обычных вещей.

Другая распространенная проблема, озвученная наркологом, — привычка употреблять слабоалкогольные напитки по вечерам.

«Даже слабоалкогольные напитки содержат вещества, которые негативно влияют на организм. Пиво, например, способствует набору веса, повышению уровня сахара в крови и образованию жировых отложений в области живота. Даже малые дозы алкоголя при постоянном употреблении увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств сна и депрессивных состояний», — предупредила Калюжная.

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