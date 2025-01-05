«Отдал жизнь за правду». Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

Пушилин выразил соболезнования семье погибшего при ударе дрона ВСУ Мартемьянова

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который скончался при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. Об этом Пушилин написал в своем Telegram-канале.

При ударе пострадали еще четверо корреспондентов

Пушилин назвал репортажи военкора о Донбассе смелыми и объективными. По его словам, Мартемьянов всегда находился на переднем крае. Одной из последних работ журналиста стал декабрьский материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами.

Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра Денис Пушилин глава ДНР

Глава ДНР добавил, что в результате атаки были ранены четверо журналистов. Среди них корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пушилин заверил, что их доставили в больницы и оказали необходимую помощь.

Машина отвозила гуманитарную помощь в храм

По словам Лариной, российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм. Она уточнила, что Мартемьянов их сопровождал, поскольку он очень часто бывал в Горловке и снимал последствия обстрелов.

Источник РИА Новости указал, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения. «Основной удар» пришелся на сторону погибшего Мартемьянова, его тело уже доставили в Донецк.

Известно, что Романенко получил контузию и ссадины на лице. Состояние Романенко и Кевхиева опасений не вызывает. На первом видео с места обстрела заметна поврежденная машина, которая стоит на трассе в темное время суток.

Нападение на журналистов прокомментировали в ООН и в МИД

В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали информацию о гибели Мартемьянова и подчеркнули, что выступают против любых нападений на журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся преступлением, ответственность за который несет президент Украины Владимир Зеленский.

Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что МИД требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку на удар ВСУ по журналистам. Она подчеркнула, что Москва ожидает «решительное осуждение данного злодеяния от всех других правозащитных организаций и структур».

В свою очередь, в Следственном комитете (СК) России заявили, что зафиксировали очередное преступление украинских военных, совершенное в отношении мирного населения ДНР. В ведомстве добавили, что удар по журналистам нанесли вооруженные формирования Украины.