Семак вложился в красную икру

Главный тренер «Зенита» Семак инвестировал в красную икру

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Семак вложил деньги в красную икру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семак присоединился к опытному рыболовному партнеру и пришел в уже готовый бизнес. Однако с приходом тепла заводчики форели могут потерять около 100 миллионов рублей из-за ухода рыбы в другие воды. Такие инциденты уже случались.

В 2024-м удачно в рыболовный бизнес вложился другой российский тренер — Станислав Черчесов. По данным Mash, он получил прибыль и вывел ее в конце года, а затем продал свою долю.

Ранее Семак пожаловался на отсутствие в «Зените» суперзвезд. «У нас ушли игроки, вместо них мы почти никого не брали», — отметил специалист.