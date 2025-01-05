Тренер Овечкина раскрыл изменения в подготовке хоккеиста из-за возраста

Тренер Овечкина рассказал об изменениях в подготовке хоккеиста из-за возраста

Тренер Александра Овечкина по общей физической подготовке Павел Бурлаченко рассказал об изменениях в подготовке хоккеиста из-за возраста. Этим специалист поделился в интервью группе Александра Овечкина во «ВКонтакте».

«Нет такого момента, что вот ему исполнилось календарных 39 лет, значит, мы теперь убираем эти упражнения и начинаем делать вот те. Если мы и меняем упражнения, то делаем это только с точки зрения того, что он стал старше. Мы смотрим, как он реагирует на какую-то нагрузку», — заявил Бурлаченко.

Ранее 39-летний Овечкин сократил отставание от рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 22 шайб. Очередной гола россиянин забил в матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором «Вашингтон» победил со счетом 7:4.

Теперь на счету Овечкина 872 заброшенные шайбы. У Гретцки, который завершил профессиональную карьеру 25 лет назад, — 894.