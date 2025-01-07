Теннисист Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети X.

У 28-летнего Медведева и его жены Дарьи родился второй ребенок. Первой дочери супругов Алисе два года. «Счастливый 2025-й», — написал теннисист под фото из роддома.

5 января хоккеист Александр Овечкин назвал Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года. В прошлом году он дошел до финала Australian Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах. В Мельбурне Медведев установил рекорд для турниров серии «Большого шлема» по количеству времени, проведенному на корте, — почти 25 часов.

Медведев — бывшая первая ракетка мира. На его счету победа на US Open-2021. В данный момент россиянин занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.