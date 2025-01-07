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19:25, 7 января 2025Спорт

Теннисист Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Alpozzi / Glloballookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети X.

У 28-летнего Медведева и его жены Дарьи родился второй ребенок. Первой дочери супругов Алисе два года. «Счастливый 2025-й», — написал теннисист под фото из роддома.

5 января хоккеист Александр Овечкин назвал Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года. В прошлом году он дошел до финала Australian Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах. В Мельбурне Медведев установил рекорд для турниров серии «Большого шлема» по количеству времени, проведенному на корте, — почти 25 часов.

Медведев — бывшая первая ракетка мира. На его счету победа на US Open-2021. В данный момент россиянин занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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