Теннисист Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети X.
У 28-летнего Медведева и его жены Дарьи родился второй ребенок. Первой дочери супругов Алисе два года. «Счастливый 2025-й», — написал теннисист под фото из роддома.
5 января хоккеист Александр Овечкин назвал Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года. В прошлом году он дошел до финала Australian Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах. В Мельбурне Медведев установил рекорд для турниров серии «Большого шлема» по количеству времени, проведенному на корте, — почти 25 часов.
Медведев — бывшая первая ракетка мира. На его счету победа на US Open-2021. В данный момент россиянин занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.