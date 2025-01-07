Вероятность возобновления транзита российского газа через Украину в Европу оценили

Аналитик Юшков усомнился в возобновлении транзита газа РФ через Украину в ЕС

Призыв европейских стран к Украине вновь начать транзит российского газа через свою территорию не даст результата, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность возобновления поставок энергоресурсов по этому маршруту.

«От призывов [главы МИД Венгрии Петера] Сийярто и вообще кого-то из Европы, Украина ничего не возобновит. Мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский пошел по пути жесткого обострения, он всех называет матными словами — и российское руководство, и, по сути, Словакию и Венгрию. Он всех их ругает и в этом плане как раз-таки идет на обострение, потому что он понимает, что ему нужно обострить, чтобы не было никаких договоренностей — сейчас договориться по газу, дальше будут договоренности по приостановке боевых действий или какому-то мирному соглашению, его будут принуждать к этому», — объяснил аналитик.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев продолжить транзит российского газа в Европу. «Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — заявил дипломат. Также он добавил, что из-за остановки поставок цены на энергоресурсы в Европе выросли на 20 процентов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с представителями Европейской комиссии (ЕК) остановку транзита российского газа через Украину 9 января.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину. Это произошло в связи с истечением срока пятилетнего соглашения транзита, которое стороны не стали продлевать.