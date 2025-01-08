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19:32, 8 января 2025Спорт

«Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ

«Спартак» на выезде разгромил СКА в матче КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Московский Спартак на выезде разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 января, и завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-белых. В составе победителей дублем отметился Ансель Галимов, еще по шайбе забросили Герман Рубцов, Иван Морозов и Николай Голдобин.

«Спартак» набрал 57 очков и вышел на второе место в Западной конференции. В активе СКА 54 очка, клуб занимает шестую позицию в той же конференции.

Перед началом встречи «Спартак» обратился к своим болельщикам. В клубе предупредили фанатов о возможных провокациях во время игры.

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