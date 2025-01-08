«Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ

«Спартак» на выезде разгромил СКА в матче КХЛ

Московский Спартак на выезде разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 января, и завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-белых. В составе победителей дублем отметился Ансель Галимов, еще по шайбе забросили Герман Рубцов, Иван Морозов и Николай Голдобин.

«Спартак» набрал 57 очков и вышел на второе место в Западной конференции. В активе СКА 54 очка, клуб занимает шестую позицию в той же конференции.

Перед началом встречи «Спартак» обратился к своим болельщикам. В клубе предупредили фанатов о возможных провокациях во время игры.